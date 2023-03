JOAN PIJOAN CASANOVAS

SOLIDARIDAD CON LOS PANADEROS DE LA EMPRESA BUTRÓN DE CHICLANA (CÁDIZ)

Son 20 trabajadores a los que no se les pagan los salarios que se les debe y, cuando lo hacen, además de con retraso, le obligan a trabajar todos los días del año sin compensación económica alguna. Y para colmar el vaso, los días festivos, no se les abona lo que legalmente les corresponde. Las nóminas no reflejan lo que en realidad se recibe ya que, parte del salario, se los dan en dinero negro. Así la empresa, evita cotizar por algunos conceptos económicos. Las pagas extras no existen, pero se les exige firmar las nóminas como retribuidas. Les demandan trabajar más horas de lo legalmente establecido, amén de disfrutar de la mitad de los días de vacaciones que recoge el convenio y, sin recibir compensación alguna. Y, lo más indecente: el trato chulesco y ofensivo con el que se les trata. Es tal el desprecio de Butrón sobre los trabajadores que, en cuanto se han empezado a organizar, los ha ido despidiendo. En fin, el típico cacique, fascista y prepotente al que hay que embridar. “Solidaridad con los trabajadores de la panadería Butrón”. “Boicot a la empresa Butrón”. Los compañeros que deseen colaborar lo pueden hacer enviando su donativo a la cuenta de nuestra organización. Concepto: Caja de Resistencia trabajadores de Butrón. CC ES71 2103 4010 3433 1004 6786 UNICAJA