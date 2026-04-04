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sábado, 4 de abril de 2026

MIGUEL BURGOS SORIANO



Miguel Burgos Soriano

El 4 de abril de 1919 muere en Barcelona el anarcosindicalista Miguel Burgos Soriano. Había nacido hacia 1887 en Valencia. Afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fue nombrado secretario del Sindicato de Obreros Sazonadores.

 Ocupaba este cargo cuando, durante la madrugada del 1 de abril de 1919, en plena segunda parte de la Huelga de la Canadiense, una guerrilla de la Guardia Civil asaltó su domicilio en la barriada barcelonesa de Horta con la intención de detenerlo y fue tiroteado cuando intentaba escapar en aplicación de la «Ley de Fugas».

Herido grave en la cabeza, fue trasladado al Hospital Clínico de Barcelona, ​​donde agonizó durante tres días. El certificado de defunción cita como causa de la muerte  "peritonitis". Fue enterrado en el cementerio de Montjuic de Barcelona. Su compañera fue Esperanza Domingo. Fue el único fallecido que se produjo en esta segunda parte de la Huelga de la Canadiense.

ALEN

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