Miguel Burgos Soriano
El 4 de abril de 1919 muere en
Barcelona el anarcosindicalista Miguel Burgos Soriano. Había nacido hacia 1887
en Valencia. Afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fue
nombrado secretario del Sindicato de Obreros Sazonadores.
Ocupaba este cargo cuando, durante la
madrugada del 1 de abril de 1919, en plena segunda parte de la Huelga de la
Canadiense, una guerrilla de la Guardia Civil asaltó su domicilio en la
barriada barcelonesa de Horta con la intención de detenerlo y fue tiroteado
cuando intentaba escapar en aplicación de la «Ley de Fugas».
Herido grave en la cabeza, fue
trasladado al Hospital Clínico de Barcelona, donde agonizó durante tres días.
El certificado de defunción cita como causa de la muerte "peritonitis". Fue enterrado en el
cementerio de Montjuic de Barcelona. Su compañera fue Esperanza Domingo. Fue el
único fallecido que se produjo en esta segunda parte de la Huelga de la
Canadiense.
ALEN
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